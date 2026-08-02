«Особый характер». Десантники с передовой поздравили сослуживцев с Днем ВДВ

МО: десантники с передовой поздравили сослуживцев и ветеранов с Днем ВДВ

Российские десантники с передовой поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«ВДВ — это не просто род войск. Это особый характер, закаленный в небе и проверенный временем на земле», — сказал один из бойцов.

Еще один военнослужащий назвал службу бойцов и ветеранов ВДВ эталоном мужества. Он отметил, что десантники посвятили жизнь защите Отечества и заложили нерушимые традиции «крылатой пехоты».

В военном ведомстве в этот праздничный день пожелали военнослужащим ВДВ стального здоровья, крепкого тыла и боевой удачи.

Ранее Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации 111 военнослужащих ВДВ получили звание Героя России. За всю же историю этого рода войск Героями Советского Союза стали 18 военных, а более 229 — Героями Российской Федерации.