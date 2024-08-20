Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожили

Алаудинов: ВСУ в Курской области остановили, их основные ресурсы ликвидировали

Российские военные остановили ВСУ в Курской области и уничтожили их основные ресурсы. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» .

«Продолжается уничтожение противника, мы уже зачищаем некоторые населенные пункты», — подчеркнул он.

Алаудинов добавил, что сколько бы у ВСУ не было ресурсов, они не пройдут на тот участок, где сейчас находятся российские войска.

До этого генерал-майор в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану рассказал об обстановке на Курском направлении.

«Мы остановили полностью продвижение противника. Сейчас уничтожаем его в рамках изоляционного круга», — заявил он.

Украинские военные напали на Курскую область утром 6 августа. На танках и бронемашинах они прорывались через границу, бомбили дома и авто мирных жителей. Тысячам человек пришлось срочно эвакуироваться.

Как стало известно газете Politico, Украина получила «зеленый свет» от Запада на удары по курскому приграничью. Зарубежные журналисты писали, что ВСУ застали российскую армию врасплох, но эффект внезапности быстро улетучивается.