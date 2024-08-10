Воробьев отметил, что находится на связи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, и первой просьбой того было помочь вывезти детей.

«Мы 424 человека вывезли на первых автобусах, 330 детей и взрослые. Наша задача — уделить внимание вам, сопровождать, чтобы у вас была связь, чтобы у вас было все необходимое для проживания», — отметил губернатор Подмосковья.

Во всех ПВР круглосуточно работает медперсонал. Детям организовали досуг — экскурсии, кружки. При необходимости будет обеспечен учебный процесс, в школах или на местах. Губернатор подчеркнул, что куряне могут находиться в Подмосковье, сколько потребуется.

«Огромное спасибо, как нам было все организовано. Это очень, очень ценно, <…> для нас это так непривычно, забота. Мы сели в автобус, нам и фрукты, что-то спрашивают, интересуются», — поделилась с губернатором жительница Курской области.

Ранее Воробьев побывал в лагере «Звонкие голоса» в Клину, где находятся эвакуированные жители Курской области. За два дня там приняли 101 ребенка и 29 взрослых.