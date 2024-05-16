Осколки украинских ракет повредили дома и авто в Севастополе | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 11:30 Осколки украинских ракет повредили дома и авто в Севастополе Развожаев: в Севастополе осколки сбитых ракет повредили дома, никто не пострадал

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Вооруженные силы Украины 16 мая снова попытались ударить по Севастополю. Губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные сбили несколько ракет, однако их осколки повредили несколько домов и машину.

В одном из населенных пунктов на Северной стороне осколками сбитой ракеты повредило два частных дома и машину.

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«Еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено шесть окон», — добавил он.

Как отметил Развожаев, главное, что никто из местных жителей не пострадал. Сейчас специалисты изучают тип сбитых ракет. Несдетонировавших суббоеприпасов не обнаружено.

Как рассказывал губернатор ранее, в городе работала система противовоздушной обороны, несколько воздушных целей сбили. Все службы привели в состояние боевой готовности.

Накануне, 15 мая, в Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы ракет ATACMS. Жителям напомнили, что трогать их нельзя, а при обнаружении нужно немедленно сообщить в экстренные оперативные службы по номеру 112.