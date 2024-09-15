Украина недосчиталась 40% зарегистрированного оружия за два года

«Фокус»: более 270 тысяч единиц оружия пропало на Украине с февраля 2022 года

Охотничьи ружья и автоматы АК-47 возглавили рейтинг «исчезнувшего» оружия на Украине с февраля 2022 года. Всего за этот срок в стране пропало более 270 единиц различного огнестрельного вооружения, или 40% от зарегистрированного в государственном реестре. Об этом сообщило местное издание «Фокус» .

По данным журналистов, за первые восемь месяцев этого года в стране недосчитались 78 217 единиц оружия. Этот показатель превысил данные всего 2023 года.

По статистике, чаще всего исчезали охотничьи ружья и автоматы Калашникова. На них пришлось 27,9% и 27,8% от всего пропавшего оружия. На третьем месте расположились карабины и пистолеты.

Авторы материала заявили, что 88% оружия владельцы потеряли, еще 12% похитили и, скорее всего, отправили на черный рынок.

Председатель Ассоциации владельцев оружия Украины Георгий Учайкин объяснил журналистам, что полученные данные не особо верны, так как армейское оружие в реестре не регистрировалось. Поэтому речь в данном случае идет только о том, чем владели гражданские.

Эксперт добавил, что о том, сколько оружия пропало в местах боевых действий, сейчас неизвестно, но черный рынок, который появился на Украине после февраля 2022 года, серьезно расширился.

«Речь идет примерно о пяти миллионах единиц, и это число будет увеличиваться, пока украинская власть не примет меры», — подчеркнул Учайкин.

Европол еще в июне 2022 года объявил, что криминальные группировки начали контрабандой ввозить в страны Евросоюза огнестрельное оружие и боеприпасы с территории Украины. Сотрудники ведомства не исключили, что для провоза криминальные структуры использовали беженцев.