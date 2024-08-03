Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников

Губернатор Клычков: два беспилотника врезались в жилой дом под Орлом

Орловская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — уточнил глава региона.

По словам Клычкова, оперативные службы уже работают на месте происшествия. Возгорание в доме локализовали. Обошлось без пострадавших.

Ранее угрозу беспилотников объявили в Липецке, Липецком муниципальном округе и еще шести муниципальных районов. До этого в области объявили воздушную опасность.

Под Орлом дрон врезался в многоквартирный дом, одна из квартир загорелась. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.