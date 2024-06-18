Организатором атаки на ростовскую нефтебазу назвали СБУ

Русская служба Би-би-си: за атакой дронов на нефтебазу под Азовом стояло СБУ

Атака беспилотников на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области стала частью операции Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах страны сообщила Русская служба Би-би-си в своем Telegram-канале .

Собеседник журналистов заявил, что в результате удара беспилотников вспыхнули 22 резервуара с нефтью и топливом.

«Атака дронов на город Азов в Ростовской области, в результате которой загорелись резервуары с нефтепродуктами, является спецоперацией СБУ», — заявил источник.

Редакция подчеркнула, что не смогла подтвердить достоверность заявлений своего собеседника.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах Ростовской области заявил, что всего по нефтебазе ударили четыре беспилотника, прилетевшие с территории Украины.

Охвативший производство пожар распространился на площади в 3200 квадратных метров. К тушению огня привлекли более 200 человек и 49 единиц техники. В пресс-службе областного главка МЧС заявили, что превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено.