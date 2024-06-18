С крупным возгоранием резервуара в Азовском районе Ростовской области продолжают бороться 200 спасателей. Площадь пожара, по последним данным, составляет 3200 квадратных метров, сообщили в МЧС России .

Для ликвидации огня привлекли 49 единиц техники. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет, подчеркнули в ведомстве.

О ЧП с резервуаром с нефтепродуктами в МЧС сообщили в районе 06:25. Тогда, согласно оперативным данным, площадь возгорания составляла пять тысяч «квадратов».

К месту направили пожарный поезд, а также специалистов лаборатории Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха.

Губернатор региона Василий Голубев ранее заявил, что резервуары с нефтепродуктами в Азове загорелись в результате атаки БПЛА.