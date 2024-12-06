Ракеты «Орешник» будут размещать в Белоруссии. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин в Минске. Белорусский лидер Александр Лукашенко его сегодня попросил — и получил положительный ответ.

Размещение «Орешника» в Белоруссии — как и вообще все, что связано с нашей новой гиперзвуковой ракетой, — сигнал для новой администрации президента США. Мы расширили оборонное сотрудничество с Белоруссией, укрепив плацдарм для усиления давления на Украинском фронте.

Помните «план Келлога» по мирному урегулированию на Украине? Так вот в этом плане присутствуют пункты «давления на Москву».

Мы упреждающим ударом — возможностью размещения «Орешника» в Белоруссии — демонстрируем Трампу, что давить можем и сами. Особенно если там снова возникнет вопрос о поддержке Киева. Под прицелом — инфраструктура НАТО в Восточной Европе. Вот и у нас есть чем «давить» в переговорном процессе, который, как видите, на данный момент как бы уже идет — в публичном пространстве. Путем заявлений на весь мир.

Что Трамп заявляет, что Путин заявляет (всяких там Зеленских мы в расчет, естественно, не берем). Они нам — «план Келлога», мы им — смотрите, что у нас есть, смотрите, что оно может, а теперь посмотрите, насколько близко к границам ЕС оно будет размещено.

В Белоруссии уже находится тактическое ядерное оружие России, но решение по его использованию принимает Россия. А в случае с «Орешником» Путин прямым текстом сказал, что Лукашенко цели будет выбирать сам. Такое ощущение, что «Орешника» в НАТО боятся больше, чем ядерки.

Кстати, тут есть еще интересный момент. Помните, Лукашенко в числе первых поздравил Трампа с победой? Очевидно, намекая, что разговаривать США придется не только с Путиным, но и с президентом Белоруссии, который с сегодняшнего дня стал еще более важным игроком в пьесе под названием «Судьба Украины».