Путин заявил о праве Белоруссии выбирать цели для удара «Орешником»
Путин: использование «Орешника» на территории Белоруссии определят в Минске
Объекты поражения «Орешником» у вероятного противника с территории Белоруссии будет определять военно-политическое руководство Минска. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова привело РИА «Новости».
Глава республики Александр Лукашенко попросил российского коллегу разместить «Орешник» на территории Белоруссии.
«Несмотря на то что они будут входить в комплекс РВСН России, определение объектов поражения на территории вероятного противника останется за военно-политическим руководством Республики Беларусь», — отметил Путин.
Также президент России указал на необходимость решить ряд технических вопросов перед размещением комплексов «Орешник» в Белоруссии. К ним относятся, например, определение минимальной дальности, поэтому над этим предстоит работать специалистам.
Путин заявил, что размещение «Орешника» в республике, возможно, произойдет во второй половине 2025 года, когда российский ОПК наладит серийный выпуск этих ракет.