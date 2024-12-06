Путин заявил о праве Белоруссии выбирать цели для удара «Орешником»

Объекты поражения «Орешником» у вероятного противника с территории Белоруссии будет определять военно-политическое руководство Минска. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова привело РИА «Новости» .

Глава республики Александр Лукашенко попросил российского коллегу разместить «Орешник» на территории Белоруссии.

«Несмотря на то что они будут входить в комплекс РВСН России, определение объектов поражения на территории вероятного противника останется за военно-политическим руководством Республики Беларусь», — отметил Путин.

Также президент России указал на необходимость решить ряд технических вопросов перед размещением комплексов «Орешник» в Белоруссии. К ним относятся, например, определение минимальной дальности, поэтому над этим предстоит работать специалистам.

Путин заявил, что размещение «Орешника» в республике, возможно, произойдет во второй половине 2025 года, когда российский ОПК наладит серийный выпуск этих ракет.