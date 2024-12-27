FT заявила об использовании создателями «Орешника» западного оборудования

Разработчики ракеты — Московский институт теплотехники и воронежский концерн «Созвездие», заявили авторы материла со ссылкой на украинскую разведку. Оба предприятия якобы искали сотрудников, способных работать на японском и немецком оборудовании для металлообработки.

В числе инструментов упоминаются системы для станков от Heidenhain, Siemens и Fanuc. Такое оборудование есть у компаний «Стан» и «Титан-Баррикады».

По данным FT, прекращение поставок оборудования в Россию было приоритетом для Запада. Но только с начала 2024 года страна получила технику Heidenhain на сумму не менее трех миллионов долларов. Инструменты поставляют через Балтийскую промышленную компанию и Китай.

Президент Владимир Путин ранее назвал создание «Орешника» историческим событием в ракетно-космической отрасли.