Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии десяток «Орешников»

Белоруссия может разместить на своей территории около десятка новых российских ракетных комплексов «Орешник». Об этом корреспонденту издания Life Александру Юнашеву заявил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подтвердил, что страна готова дислоцировать и большее количество комплексов, если Россия это предложит.

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко рассказал, что Россия согласилась бесплатно поставить новейшее вооружение в республику. По его словам, российская сторона пришлет ракеты «Орешник», а пусковую установку к ним сделают сами белорусские специалисты. Снаряды отправят в страну во второй половине 2025 года.

В этот же день президент сообщил, что Белоруссии передали несколько десятков ядерных боеголовок. Он пригрозил недоброжелателям, что военные немедленно ответят на любое незаконное пересечение белорусской границы.