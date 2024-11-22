NYT опубликовала неприятную для Киева правду об «Орешнике»

NYT: Украина не сможет ни обнаруживать, ни сбивать ракеты «Орешник»

У украинской армии нет радаров и систем противовоздушной обороны, которые позволят ей обнаруживать или сбивать ракеты «Орешник». Об этом сообщило The New York Times .

Издание назвало применение этого оружия посланием, которое должно было вселить страх в украинских и западных политиков.

О том, что по заводу «Южмаш» в Днепропетровске ударили именно «Орешником», сообщил накануне вечером президент Владимир Путин.

Он рассказал, что такая ракета не имеет аналогов в мире и неотразима для существующих систем обороны. Ее фактически испытали в боевых условиях, добавил верховный главнокомандующий.

The Associated Press сообщило, что пуск этой ракеты стал предупреждением в первую очередь Западу. По мнению собеседника издания, Россия сообщила о готовности вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности.