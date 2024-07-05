Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными

Россия и Венгрия продолжают диалог, несмотря на непростую геополитическую ситуацию. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Он заявил, что обсудил с Орбаном в том числе острые вопросы, такие как ситуацию вокруг Украины. По словам главы государства, у них был открытый обмен мнениями.

«Здоровый прагматизм и взаимная выгода являются ключевыми в развитии сотрудничества России и Венгрии», — отметил Путин.

Он рассказал, что страны продолжают сотрудничество, в том числе в энергетике, и совместно работают над АЭС «Пакш». При ее строительстве полностью обеспечиваются физическая безопасность и охрана окружающей среды. Также страны сотрудничают в сфере медицины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил линию Орбана и его попытки сопоставить позиции России и Украины.