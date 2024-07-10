Орбан рассказал, когда Путин ожидает начала переговоров по Украине

El Pais: Путин и Си Цзиньпин ожидают начала переговоров по Украине до конца года

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил европейским коллегам, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин ждут начала переговоров по Украине до конца 2024 года. Об этом сообщила испанская газета El Pais .

По данным издания, Орбан ожидает, что следующие два месяца на поле боя будут «более драматичными, чем когда-либо».

Венгерский премьер призвал Евросоюз запустить переговоры, не дожидаясь США, поскольку там идет предвыборная кампания, а значит, масштабных внешних инициатив не предвидится.

Ранее в Кремле заявили, что не читали письмо Орбана, обращенное к западным лидерам, но положительно относятся к его усилиям.

Сам премьер Венгрии считает, что окончание украинского кризиса зависит от усилий США, Евросоюза и Китая, хотя последнее слово все равно будет принадлежать России и Украине.