Орбан рассказал, когда Путин ожидает начала переговоров по Украине
El Pais: Путин и Си Цзиньпин ожидают начала переговоров по Украине до конца года
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил европейским коллегам, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин ждут начала переговоров по Украине до конца 2024 года. Об этом сообщила испанская газета El Pais.
По данным издания, Орбан ожидает, что следующие два месяца на поле боя будут «более драматичными, чем когда-либо».
Венгерский премьер призвал Евросоюз запустить переговоры, не дожидаясь США, поскольку там идет предвыборная кампания, а значит, масштабных внешних инициатив не предвидится.
Ранее в Кремле заявили, что не читали письмо Орбана, обращенное к западным лидерам, но положительно относятся к его усилиям.
Сам премьер Венгрии считает, что окончание украинского кризиса зависит от усилий США, Евросоюза и Китая, хотя последнее слово все равно будет принадлежать России и Украине.