Письмо Орбана об итогах встречи с Путиным не читали в Кремле

Песков: в Кремле не ознакомились с письмом Орбана к западным лидерам

Администрация российского лидера не в курсе, верно ли премьер Венгрии Виктор Орбан отразил позицию президента Владимира Путина в письме к главам западных государств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы не знаем», — прокомментировал пресс-секретарь президента вопрос журналистов.

Он также подтвердил, что в Кремле не ознакомились с письмом Орбана.

Украинская газета «Европейская правда» сообщала, что венгерский премьер-министр направлял лидерам стран ЕС и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю письма, в которых он отчитался о встрече с Путиным в Москве. В документе Орбан рассказал, что не выдвигал президенту никаких предложений от лица европейских государств.