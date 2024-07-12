Орбан обсудил с Трампом «мирную миссию» по Украине

Орбан и Трамп встретились во Флориде после саммита НАТО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом глава правительства Венгрии сообщил в социальной сети Х .

Стороны обсудили «мирную миссию» по урегулированию украинского конфликта.

«Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить сегодня президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достижения мира», — написал Орбан.

По его словам, Трамп «решит эту проблему».

Орбан в рамках «миссии мира» уже посетил Москву, Киев и Пекин. Там он провел переговоры на высшем уровне. О результатах визитов премьер сообщил председателю Евросовета и лидерам стран ЕС.

Некоторые страны решили устроить Венгрии бойкот из-за поездки Орбана в Россию. Финляндия и Швеция планируют отказаться от министерских встреч ЕС, которые пройдут в Венгрии.