Две европейские страны необычным способом выразят протест Орбану

Helsingin Sanomat: Финляндия и Швеция будут бойкотировать встречи ЕС в Венгрии

Финляндия и Швеция планируют бойкотировать четыре министерские встречи ЕС, которые будут проходить в Венгрии. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat .

На такой шаг два государства решили пойти в знак протеста визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию. Министерские встречи будут проходить в Венгрии, так как эта страна выступает сейчас председателем в Совете ЕС.

Ближайшее заседание посвятят окружающей среде. На следующей неделе пройдут встречи министров энергетики, юстиции и здравоохранения. По информации издания, Финляндия и Швеция договорились бойкотировать мероприятия в Венгрии до августа.

Ранее Орбан в рамках «миссии мира» посетил Киев, Москву и Пекин, где провел переговоры на высшем уровне. По данным газеты «Европейская правда», о результатах бесед политик написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС.