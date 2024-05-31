Орбан объяснил связь между поставками оружия Запада на Украину и продвижением ВС РФ

Орбан: чем более дальнобойным будет оружие ВСУ, тем дальше продвинутся ВС РФ

Западу стоит понять, что чем более дальнобойное оружие он будет поставлять Украине, тем дальше станут продвигаться российские войска. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth .

Он напомнил заявления России о планах продвигаться на Украине до тех пор, пока не появится территория, через которую ВСУ «не смогут достреливать» до РФ.

«То, как далеко продвигаются русские, зависит от того, каким оружием бьют по территории Российской Федерации украинцы. Чем более мощным бьют, тем дальше пойдут русские», — сделал вывод Орбан.

По его словам, в целом украинские боевики не смогли бы обстреливать российские города «без НАТО». Однако стреляя по территории РФ, украинцы «приближают русских», резюмировал венгерский премьер.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о бесперспективности любых попыток нанести РФ стратегическое поражение и добавил, что страна выполнит все намеченные цели спецоперации.