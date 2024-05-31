Попытки нанести поражение России назвали бесперспективными
Министр обороны Белоусов: попытки нанести РФ стратегическое поражение бесполезны
Любые попытки нанести России стратегическое поражение бесполезны. На это указал министр обороны Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны Организации договора о коллективной безопасности.
Он заверил, что РФ достигнет всех намеченных целей спецоперации.
«Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. <…> Все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — процитировало министра РИА «Новости».
Белоусов указал на то, что Россия действует «решительно и соразмерно угрозам безопасности», боевая работа российской армии оптимизируется на основе опыта спецоперации, оборонно-промышленный комплекс развивается, система обучения военных кадров совершенствуется. На мероприятиях оперативной и боевой подготовки оттачиваются навыки военнослужащих.
В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что цели СВО с ее начала остались неизменными.