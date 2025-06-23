Опыт СВО стал ключевым преимуществом ВС России

Белоусов: перед военными стоят задачи по развитию ВС России, опыт СВО ключевой

Перед российскими военнослужащими стоят важные задачи по развитию ВС России и защите страны, и они будут выполнены. Об этом во время встречи президента Владимира Путина с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений заявил министр обороны Андрей Белоусов .

«Перед нами стоят ответственные задачи по обеспечению суверенитета страны, защите ее национальных интересов и дальнейшему развитию Вооруженных сил. Безусловно, эти задачи будут выполнены», — заверил он.

Белоусов отметил, что опыт проведения специальной военной операции можно расценивать как преимущество российских военнослужащих.

«Опыт специальной военной операции становится ключевым преимуществом. Важно сохранить этот уникальный ресурс, передать его следующим поколениям военнослужащих, интегрировать в процесс подготовки бойцов», — сказал он.

Встреча с выпускниками военных вузов проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В торжественной церемонии также принимают участие представители Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Во время встречи Путин рассказал, о начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», хорошо зарекомендовавшего себя в боевых действиях.