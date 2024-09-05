«Опустошающий удар». На Западе заявили о сильнейшем уроне ВСУ после атаки на Полтаву

Среди ликвидированных при ракетной атаке на Полтаву могли быть военные, которых шведы готовили к управлению авиационным комплексом радиообнаружения и наведения (АВАКС). Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

Он предположил, что в основном там находились операторы беспилотных летательных аппаратов.

«Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. <…> Это нанесло сильнейший урон Украине», — подчеркнул он.

Удар ВС России по учебному центру ВСУ в Полтаве указал на неизбежное поражение Украины в конфликте, заявил норвежский профессор Гленн Дизен. По его словам, украинскую армию ждут большие потери на поле боя.

Врач Игорь Ткачев считает, что часть бойцов ВСУ погибли при атаке на Полтаву из-за недостаточной подготовки медиков на Украине. Они растерялись, когда нужно было спасать раненых, и использовали некачественное оборудование.