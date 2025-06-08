Пушилин: российские военные перерезают логистику ВСУ на двух направлениях в ДНР

Российские войска продолжили продвижение на Краснолиманском и Красноармейском направлениях. Бойцы ВС РФ перерезают логистику ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, украинские боевики продолжают упираться и перебрасывать свои резервы на этих направлениях.

«Касаемо Краснолиманского направления, мы видим продвижение наших подразделений, видим улучшение позиции, мы видим перерезание логистики противника», — уточнил глава республики.

Пушилин добавил, что аналогичная ситуация и на Красноармейском направлении. По его словам, там «тоже достаточно все горячо». Такая же ситуация характерна и Дзержинского направления, где подразделения ВСУ всеми силами пытаются удержать свои позиции.

Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал историческим событием для России выход 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» к западной границе ДНР. По его словам, ее бойцы «закрывают собой стратегические ворота на Днепр».