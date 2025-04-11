Опубликованы кадры ликвидации трех бойцов ВСУ ударом одного FPV-дрона

Военкор Громов: ВС РФ одним FPV-дроном уничтожили трех бойцов ВСУ в Басовке

Фото: РИА «Новости»

Российский оператор БПЛА одним FPV-дроном ликвидировал сразу трех бойцов ВСУ. Видео опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Федор Громов.

«Эпичный прилет FPV-дрона по группе украинских солдат в селе Басовка в Сумской области. Пилот может записать себе на счет сразу три фрага», — подписал кадры военкор.

На видео попал момент удара, снятый камерой дрона с использованием тепловизора. Вероятно, все происходило в темное время суток.

Беспилотник настиг трех украинских боевиков возле постройки. Громов отметил, что бойцы ВСУ «даже не попытались разбежаться в стороны при приближении своей смерти».

Военкор также выложил снимок объективного контроля, сделанный в светлое время суток другим дроном. На нем видны тела ликвидированных украинских военных.

Российские военные освободили Басовку 6 апреля.

Ранее Telegram-канал «Бортовой Журнал Военлета» опубликовал видео с «летающими танками» Ми-28НМ.

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