Опубликованы кадры ликвидации трех бойцов ВСУ ударом одного FPV-дрона

«Эпичный прилет FPV-дрона по группе украинских солдат в селе Басовка в Сумской области. Пилот может записать себе на счет сразу три фрага», — подписал кадры военкор.

На видео попал момент удара, снятый камерой дрона с использованием тепловизора. Вероятно, все происходило в темное время суток.

Беспилотник настиг трех украинских боевиков возле постройки. Громов отметил, что бойцы ВСУ «даже не попытались разбежаться в стороны при приближении своей смерти».

Военкор также выложил снимок объективного контроля, сделанный в светлое время суток другим дроном. На нем видны тела ликвидированных украинских военных.

Российские военные освободили Басовку 6 апреля.

Ранее Telegram-канал «Бортовой Журнал Военлета» опубликовал видео с «летающими танками» Ми-28НМ.