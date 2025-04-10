Появилось видео с «летающими танками» Ми-28НМ, громящими позиции ВСУ

Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ с помощью легких многоцелевых управляемых ракет (ЛМУР) Х-39. Кадры с моментом удара опубликовал Telegram-канал «Бортовой Журнал Военлета» (БЖВ).
Российские боевые вертолеты новейшей модификации Ми-28НМ уже прозвали «летающими танками». На кадрах запечатлели отправку боеприпаса с вертолета, а также его попадание в крышу многоэтажного здания.
Ми-28НМ укомплектован современными прицельными системами, способными обнаружить цели на максимальной дальности в любое время суток. Кроме того, дальность ЛМУР в новых версиях может достигать до 20 километров. «Летающий танк» также способен нести на себя различное управляемое и неуправляемое оружие.
Ранее в Белгородской области боец инженерной службы ВСУ пытался разминировать участок границы с Россией, но операторы БПЛА спецназа «Ахмат» нейтрализовали его с помощью дронов.
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