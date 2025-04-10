Появилось видео с «летающими танками» Ми-28НМ, громящими позиции ВСУ

Российские боевые вертолеты новейшей модификации Ми-28НМ уже прозвали «летающими танками». На кадрах запечатлели отправку боеприпаса с вертолета, а также его попадание в крышу многоэтажного здания.

Ми-28НМ укомплектован современными прицельными системами, способными обнаружить цели на максимальной дальности в любое время суток. Кроме того, дальность ЛМУР в новых версиях может достигать до 20 километров. «Летающий танк» также способен нести на себя различное управляемое и неуправляемое оружие.

Ранее в Белгородской области боец инженерной службы ВСУ пытался разминировать участок границы с Россией, но операторы БПЛА спецназа «Ахмат» нейтрализовали его с помощью дронов.