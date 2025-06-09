Начавшееся наступление Вооруженных сил России на Днепропетровскую область приведет к ее денацификации. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил об этом в Telegram-канале .

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — сказал он.

Клишас прокомментировал заявление Минобороны России об успехах группировки войск «Центр». Подразделения 90-й танковой дивизии вышли к западной границе ДНР и устремилась к Днепропетровской области.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что это направление боевых действий станет основным. Он назвал выход войск к Днепропетровской области стратегически важным моментом, который приведет к обрушению украинской обороны.