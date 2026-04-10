Российские дроноводы уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) боевиков ВСУ в Константиновке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Разведчики 28-го мотострелкового полка „Южной“ группировки войск в районе Константиновки обнаружили пункт временной дислокации с живой силой противника. Координаты были переданы операторам БПЛА „Утка“, которые прямым попаданием ликвидировали цель», — уточнили в военном ведомстве.

Инженер расчета БПЛА 70-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск с позывным Чеба рассказал, что операторы дронов оперативно отработали поставленную задачу. Этому способствовала слаженность расчета беспилотных систем.

Ранее дроноводы «Востока» сорвали плановую ротацию украинских боевиков в Запорожской и Днепропетровской областях. Они точными ударами уничтожили автомобили и американские бронетранспортеры, с находящимися в них бойцами противника.