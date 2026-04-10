Российские дроноводы сорвали ротацию резервов ВСУ в Запорожской области

Расчеты БПЛА группировки «Восток» сорвали плановую ротацию ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Российские военные выявили маршруты переброски резервов и попытку ротации украинских подразделений. Затем передали координаты целей операторам ударных дронов и «Ланцетам».

«Точными попаданиями барражирующих боеприпасов „Ланцет“ и ударными дронами на марше уничтожены бронетранспортеры американского производства, а также автомобильная техника», — уточнили в военном ведомстве.

Дроноводы ВС России уничтожили боевиков ВСУ, находившихся в машинах. Ликвидация техники и резервов сорвала плановую ротацию украинских подразделений. Это не позволило ВСУ усилить передовые позиции на этих участках фронта.

Ранее российские танкисты разработали новую противодронную защиту «Ромашка», которая оказалась намного эффективнее «Мангала».