Российские дроноводы сорвали ротацию резервов ВСУ в Запорожской области

Фото: РИА «Новости»

Расчеты БПЛА группировки «Восток» сорвали плановую ротацию ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Российские военные выявили маршруты переброски резервов и попытку ротации украинских подразделений. Затем передали координаты целей операторам ударных дронов и «Ланцетам».

«Точными попаданиями барражирующих боеприпасов „Ланцет“ и ударными дронами на марше уничтожены бронетранспортеры американского производства, а также автомобильная техника», — уточнили в военном ведомстве.

Дроноводы ВС России уничтожили боевиков ВСУ, находившихся в машинах. Ликвидация техники и резервов сорвала плановую ротацию украинских подразделений. Это не позволило ВСУ усилить передовые позиции на этих участках фронта.

Ранее российские танкисты разработали новую противодронную защиту «Ромашка», которая оказалась намного эффективнее «Мангала».

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте