Массированный налет на Россию в день переговоров. Сбили 21 дрон

ПВО за три часа уничтожили 21 украинский дрон над Россией

Российские силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 21 дрон Украины над Черным и Азовским морями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале .

Первые беспилотники средства и силы ПВО перехватили около 20:40. Эта волна налетов продолжалась до 23:50, Украина использовала дроны самолетного типа.

Десять таких аппаратов сбили над акваторией Черного моря, девять — над Азовским. Еще два дрона уничтожили над территорией Краснодарского края.

Уточняется, что все беспилотники были ликвидированы до того, как смогли достичь целей.

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что обломки сбитого дрона упали на пляж и школу в поселке Кача. Никто не пострадал.

Около 00:20 глава Ставропольского края Владимир Владимиров также объявил угрозу беспилотников в подведомственном ему регионе.