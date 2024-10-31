Опасность атаки дронов ВСУ объявили в Саратовской области

В Саратовской области действует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале .

«От Министерства обороны поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА», — написал он.

Все средства в Саратовской области привели в полную готовность, добавил глава региона. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

В сентябре украинские боевики атаковали Саратовскую область с помощью БПЛА. Обломки сбитых дронов попали в элитный жилой комплекс Volga Sky. Жертвой удара стала одна женщина. Она погибла в результате полученных травм: минно-взрывного ранения, перелома костей предплечья и пневматоракса.

Минувшей ночью над регионами России сбили четыре дрона ВСУ. По одному — над Белгородской областью и Черным морем, еще два — в Курской области.