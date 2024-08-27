Сегодня 21:31 Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области Фото: РИА «Новости»
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Воронежской области. Об этом в
Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Силы ПВО наготове», — написал он.
Гусев попросил местное население следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
На прошлой неделе украинские боевики атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. В результате
травмы получили две местные жительницы, одна из них находится в тяжелом состоянии.
Также после прилета беспилотников ВСУ в регионе из одного села и садового товарищества приняли решение
вывезти 200 человек. Для них развернули пункт временного размещения. В общей сложности за ночь дежурные силы ПВО уничтожили пять украинских дронов в Воронежской области.
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