Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Силы ПВО наготове», — написал он.

Гусев попросил местное население следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

На прошлой неделе украинские боевики атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. В результате травмы получили две местные жительницы, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Также после прилета беспилотников ВСУ в регионе из одного села и садового товарищества приняли решение вывезти 200 человек. Для них развернули пункт временного размещения. В общей сложности за ночь дежурные силы ПВО уничтожили пять украинских дронов в Воронежской области.