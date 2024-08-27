Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Фото: РИА «Новости»

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Силы ПВО наготове», — написал он.

Гусев попросил местное население следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

На прошлой неделе украинские боевики атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. В результате травмы получили две местные жительницы, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Также после прилета беспилотников ВСУ в регионе из одного села и садового товарищества приняли решение вывезти 200 человек. Для них развернули пункт временного размещения. В общей сложности за ночь дежурные силы ПВО уничтожили пять украинских дронов в Воронежской области.

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