Более 10 беспилотников уничтожили над Воронежской областью

Губернатор Гусев: более 10 дронов ликвидировали в небе над Воронежской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны продолжают уничтожать украинские беспилотники в небе над Воронежской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — написал он.

Ранее Telegram-канал Shot заявил о сообщениях жителей про взрывы в Воронеже. По словам очевидцев, в городе раздалось несколько взрывных звуков. Также люди увидели вспышки в небе. До этого МЧС по региону сообщало об опасности атаки БПЛА.

Прошлой ночью дроны ВСУ атаковали Липецкую область. Как отметили в Минобороны РФ, средства ПВО сбили 19 дронов над регионом. После этого губернатор Игорь Артамонов заявил об отмене всех развлекательных мероприятий в области.