Режим беспилотной опасности объявили в Дагестане из-за БПЛА вблизи границ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

«В связи с тем, что вблизи границ республики заметили БПЛА, у нас объявлен режим беспилотной опасности. Принимаются необходимые меры для безопасности граждан и объектов. Органы власти работают в режиме оперативного штаба», — написал он в 10:46.

Меликов призвал граждан принять меры предосторожности. Необходимо избегать открытых участков улиц и сохранять спокойствие.

«Спокойствие и благоразумие — главное при таких обстоятельствах. Доверяйте только официальным источникам, не верьте слухам и ни в коем случае не участвуйте в распространении противоправной информации, к которой относятся видеоматериалы и фото с мест событий», — добавил глава региона.

В 11:00 Меликов сообщил об отмене режима опасности и пожелал дагестанцам хорошего дня.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт Грозного временно не принимает и не отправляет авиарейсы.