Опасность атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях

Фото: РИА «Новости»

В Курской области ввели режим опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Также сирены сработали в Воронежской области.

Глава региона призвал жителей к бдительности.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявил Смирнов.

Аналогичный режим ввели и в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев попросил граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от областного правительства или от МЧС России. По его словам, силы ПВО готовы к отражению атаки дронов ВСУ.

До этого в среду, 5 июня, российские зенитчики уничтожили украинский дрон на подлете к Воронежу. В регионе не вводили режим опасности БПЛА, также обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Минобороны РФ  сообщило о нейтрализации пяти дронов ВСУ самолетного типа над территориями Курской, Воронежской и Белгородской областей за ночь.

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