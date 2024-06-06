Опасность атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях

В Курской области ввели режим опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Также сирены сработали в Воронежской области.

Глава региона призвал жителей к бдительности.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявил Смирнов.

Аналогичный режим ввели и в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев попросил граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от областного правительства или от МЧС России. По его словам, силы ПВО готовы к отражению атаки дронов ВСУ.

До этого в среду, 5 июня, российские зенитчики уничтожили украинский дрон на подлете к Воронежу. В регионе не вводили режим опасности БПЛА, также обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нейтрализации пяти дронов ВСУ самолетного типа над территориями Курской, Воронежской и Белгородской областей за ночь.