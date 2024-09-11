Дрон ВСУ атаковал пожарную часть в ЛНР

Украинские боевики атаковали пожарную часть в Кременной в Луганской Народной Республике с помощью дрона. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«БПЛА атаковал подразделение МЧС России в прифронтовом городе Кременной», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, во время прилета личный состав не пострадал, успев укрыться. Повреждения получили служебные и личные автомобили.

Ранее в Горловке в результате обстрела украинского беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС России. Из-за попадания взрывоопасного предмета огнем охватило легковую машину. Пламя не успело распространиться на стоящую рядом заправку.

Накануне российские военнослужащие уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Курской областью, писал RT.