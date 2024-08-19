Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

Воронежский губернатор Гусев объявил об угрозе атаки БПЛА

Фото: РИА «Новости»

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие и ждать новых сообщений от областных органов власти или представителей МЧС. Кроме того, он заверил, что силы ПВО готовы отразить угрозу.

В прошлый раз подобную опасность объявляли в Воронежской области накануне поздно вечером. Тогда спасатели призвали местных жителей соблюдать спокойствие и дали инструкции, как вести себя при нахождении дома или на улице. В частности, заметив беспилотник, необходимо сразу уйти из зоны его видимости.

Ранее в интернете появился вброс о якобы заходе ВСУ в Воронежскую область, который быстро опровергли.

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