Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях

В Курской и Воронежской областях объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили местные власти и спасатели.

Правительство Курской области призвало жителей региона к бдительности.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сообщила пресс-служба.

ГУ МЧС РФ по Воронежской области призвало население соблюдать спокойствие, не покидать помещений, не подходить к окнам, а при нахождении на улице — спуститься в укрытие.

«Если вы на улице: зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход. Дождаться отбоя угрозы», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили людей, что если они заметят беспилотник, то сразу нужно уйти из зоны его видимости.

Ранее российские зенитчики уничтожили шесть дронов ВСУ над Белгородской областью. До этого в Ростовской области после атаки украинских дронов загорелся склад в Пролетарске.