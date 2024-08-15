Фейк: ВСУ зашли в Воронеж

В Воронежской области по местным чатам начали распространять информацию о том, что ВСУ якобы добрались до регионального центра. Эти данные ничего общего с действительностью не имеют.

Фейк

Жителям Ворнежской области в чаты стали пересылать сведения о том, что украинские военные якобы зашли в Воронеж и нападают на людей.

Правда

На самом деле это очередной вброс со стороны ЦИПсО для дестабилизации обстановки в регионе. Таким образом авторы публикаций пытаются посеять панику среди населения.

Через официальные источники органов власти Воронежа и области не распространяли ни одно сообщение о появлении в городе украинских военных.

Вполне вероятно, что вброс организовали на фоне атаки беспилотников на регион ночью с 13 на 14 августа. Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников, которые ликвидировали средства ПВО.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства», - отмечал глава региона.

Таким образом, информация, рассылаемая по чатам Воронежской области о том, что украинские военные находятся в Воронеже, недостоверна. В действительности это вброс дезинформации для дестабилизации обстановки в регионе. Ни одного сообщения о заходе ВСУ в город через официальные источники органов власти Воронежа и Воронежской области не было.

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