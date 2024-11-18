В ООН призвали защитить мирное население после разрешения США бить по России

Дюжаррик: в ООН призвали защитить мирных жителей из-за новостей об ударах по РФ

В Организации Объединенных наций призвали обеспечить безопасность мирных жителей после появления сообщений о том, что администрация США разрешила Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, написало Reuters .

«Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились», — сказал Дюжаррик.

Так он прокомментировал публикацию The New York Times, где говорилось, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование ВСУ поставленных американских ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что американская администрация разрешила Киеву бить ракетами ATACMS до 300 километров вглубь России.