Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «300 на 300»

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными, в рамках которого каждая сторона передала по 300 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в Max.

С территории Украины вернулись 300 российских военнослужащих. В ответ российская сторона передала столько же пленных солдат ВСУ.

После освобождения российских военных доставили в Белоруссию, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем бойцов перевезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Посредническую гуманитарную роль в организации обмена сыграли ОАЭ и США.

Накануне предстоящий обмен анонсировал помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, процедура рассчитана на два дня: на первом этапе стороны обменялись 200 пленными с каждой стороны.