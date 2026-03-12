Шести боевикам ВСУ заочно дали пожизненное за издевательства над пленными

Суд заочно приговорил шесть украинских боевиков к пожизненному лишению свободы за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и издевательства над военнопленными. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По материалам дела, в марте 2022 года они расстреляли как минимум 10 российских пленных в селе Малая Рогань. В тот же период замучили до смерти в Харькове еще двух военных.

С марта по май того же года они привезли в Харьков пять пленных, которых избивали руками, ногами и подручными предметами. Один из узников скончался.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинские медики ставили опыты на военнопленных и использовали их как манекены для обучения практикантов.