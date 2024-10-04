«Они видели все». «Глазастые» дома помогали гарнизону ВСУ в Угледаре

Гарнизону Вооруженных сил Украины в Угледаре помогали «глазастые» дома — боевики установили на многоэтажках множество камер наблюдения. Об этом РИА «Новости» рассказал командир 95-го стрелкового полка ДНР с позывным Сид, участвовавший в штурме города.

«Дело в том, что, кроме непрерывно висящих в небе коптеров, на многоэтажках у вэсэушников стояли стационарные камеры. Соответственно, они видели все», — сообщил военный.

Наличие камер ВСУ на домах затруднило снабжение войск на передовой. Тогда бойцы решили прорубить «дорогу жизни» через лес. Длина просеки составила восемь километров. Продукты и боеприпасы возили на мотоциклах. Для поставок на открытой местности смастерили самоходные тележки на электродвигателе, поделился Сид.

Официально об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября. Город перешел под контроль подразделения группировки войск «Восток». После разминирования в Угледаре начнутся восстановительные работы.