«Они понимают: речь об их жизни». Герой России оценил качество подготовки вооруженных сил

В России хорошо развита подготовка бойцов, и сами солдаты быстро учатся, понимая, что от этого зависит их жизнь. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал советник управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова», полковник ВС РФ, участник второй чеченской кампании, Герой России Аркадий Корольков.

«Наша техника позволяет в кратчайшие сроки обучать и применять. Если мы говорим про наши боеприпасы, у нас создан комплекс, позволяющий рассчитывать и вводить установки и использовать снаряд „Краснополь“ для поражения противника. Есть новые информационные системы, комплектующие, все сделано так, чтобы обучение проходило максимум неделю-две, и после этого солдаты уже были в состоянии применять новейшее вооружение», — поделился Корольков.

По его словам, российские солдаты — «нормальные ребята». В стране активно готовят офицеров, у которых уже есть высшее образование и специализация в том или ином виде вооружения.

«Я считаю, у нас хорошо развита и подготовка специалистов, и ребят, применяющих вооружения. Есть проблемы, но ребята все воспринимают, потому что понимают: это их жизнь. Чем они лучше обучатся, тем больше сохранят своих жизней и больше уничтожат противников. У нас прекрасные ребята там находятся», — подчеркнул собеседник канала.

Каждый член экипажа, по его словам, при необходимости может заменить товарища. Наводчик может стать командиром, заряжающий — наводчиком. В этом плане российские солдаты «подготовлены очень хорошо», подытожил Корольков.

В то же время в ВСУ, судя по всему, качество подготовки гораздо ниже.