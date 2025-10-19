«Они нужны нам самим». Трамп не отдаст Зеленскому ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп снова подтвердил, что его страна нуждается в крылатых ракетах Tomahawk. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News .

«Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге… Но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим», — сказал Трамп.

Перед встречей президентов США и Украины в четверг состоялся продолжительный телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным в Будапеште.

В пятницу Трамп увиделся с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. CNN отметил, что в ходе «прямой и честной» беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому: Украина не получит дальнобойные ракеты.

Зеленский, в свою очередь, уточнил, что Трамп не сказал «нет», но на сегодняшний день он не сказал и «да».

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что саммит Россия — США в Будапеште может стать «политическим кошмаром» для европейских стран. Переговоры двух лидеров ставят их в сложное положение. Однако источники издания отмечают, что встреча Путина и Трампа может быть полезной, если она поможет урегулировать конфликт на Украине.