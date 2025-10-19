Ни «да», ни «нет». Зеленский рассказал о разговоре с Трампом про Tomahawk

Зеленский: Трамп не сказал ни «да», ни «нет» о поставках Tomahawk на Украину

Президент США Дональд Трамп якобы не сказал ни «да», ни «нет» Владимиру Зеленскому о поставках ракет Tomahawk. Об этом сам украинский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News .

«Президент Трамп не сказал „нет“, но на сегодняшний день он не сказал „да“», — подчеркнул Зеленский.

По данным CNN, американский лидер ясно дал понять украинскому коллеге, что он не получит дальнобойные ракеты.

Также СМИ сообщили, что Трамп и Зеленский разошлись во мнении об урегулировании украинского конфликта. Переговоры глав двух государств назвали напряженными. Американский лидер заподозрил власти Украины в стремлении к эскалации и продолжению боевых действий.