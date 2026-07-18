Украинская армия скоро не сможет сдерживать атаки армии России, которая усилила боевые действия на шести направлениях в зоне спецоперации. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале .

«Их [ВС России] военные операции растягивают, растягивают, растягивают возможности Украины. В какой-то момент они просто не выдержат. Так что ничто не указывает ни с военной, ни с экономической, ни с политической точки зрения, что Украина добивается успеха», — сказал эксперт.

Джонсон добавил, что киевский режим не может решить проблему с нехваткой людей на фронте, а украинские заводы — наладить стабильное производство вооружений из-за постоянных обстрелов со стороны России. Да и украинцы не спешат сплотиться вокруг президента Владимира Зеленского.

Ранее ВС России поразили в украинском порту «Николаев» во время выгрузки четыре сухогруза, доставлявших грузы для ВСУ.