ВС России поразили в порту «Николаев» 4 сухогруза, задействованных ВСУ
Российские бойцы поразили в украинском порту «Николаев» четыре сухогруза, которые доставляли грузы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
ВС России ударили беспилотными летательными аппаратами.
«В порту „Николаев“ (государственное предприятие „Николаевский морской торговый порт“) поражены в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что российские бойцы нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине за минувшую неделю. В их числе — 24 морских судна, которые использовались в интересах ВСУ, и инфраструктура порта «Одесса».