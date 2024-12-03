Захарова: пленные не нужны киевскому режиму, им нужно платить пособия

Власти Украины не хотят выменивать у России 630 попавших в плен боевиков ВСУ, потому что они им не нужны. Об этом 360.ru заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Они им не нужны. Их надо кормить, поить и платить пособия», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что Украина отказалась забирать 630 находящихся в России военнопленных. Захарова отмечала, что киевский режим намеренно затягивает время для продвижения собственных интересов.

Украинский пленный отмечал, что командование ВСУ не хоронит и не вывозит погибших в Курской области военнослужащих. По его словам, тела боевиков в настоящее время находятся прямо на поле боя.

Газета The Economist заявляла, что украинские военные сильно устали от боевых действий и готовы на территориальные уступки ради урегулирования конфликта с Россией.