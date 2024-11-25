Уставшие от боевых действий украинцы согласны на территориальные уступки. Военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказали об этом изданию The Economist .

Наступление российской армии набрало обороты, и это подавило моральный дух бойцов ВСУ. Они пожаловались журналистам на отсутствие ротации и признались, что устали.

Командование ВСУ начало готовиться к продвижению российских сил в Запорожской области и допустило отступление сразу на нескольких направлениях. Офицер с позывным Чеченец заявил, что 70% военнослужащих в его подразделении готовы «отдать территории» ради окончания конфликта.

Не только военные, но и мирные жители Украины согласились пойти на компромисс. Почти 40% участников опроса интернет-газеты ZN.ua одобрили проведение переговоров с Россией, 32% выступили за территориальные уступки.