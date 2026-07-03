«Они были в шоке». Стали известны детали освобождения Ровного в Запорожской области

Украинские боевики оказались шокированы действиями российских военных при освобождении населенного пункта Ровное в Запорожской области. Об этом сообщил штурмовик с позывным Юрик, его слова привела пресс-служба Минобороны.

«Была у нас точка, не могли взять один дом. Укрепление хорошее, все забетонировано. Отработала „арта“. Разворотили дом, ничего не изменилось, потому что были хорошие укрепления. Сказали командованию, они еще раз накрыли. Соответственно, они были в шоке, а у нас получилось взять позицию», — сказал боец.

Штурмовик с позывным Дава добавил, что подходы к опорным пунктам боевиков оказались очень сложными.

«Сейчас помогает „зеленка“, ее стало больше. Идешь аккуратно, включаешь голову, смотришь вниз, слушаешь небо», — отметил он.

Ранее стало известно, что российские военные при освобождении Ровного взяли под контроль шесть лесополос.